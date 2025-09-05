Mirando a Copa do Mundo, paraguaios de Ceará e Fortaleza comemoram classificação ao Mundial
A última participação do país havia sido em 2010, na África do Sul
O Paraguai empatou com o Equador, nesta quinta-feira (4), por 0 a 0 e garantiu vaga no torneio mundial após três edições ausente. A última participação do país havia sido em 2010, na África do Sul. Os paraguaios Adam Bareiro, do Fortaleza, e Antonio Galeano, do Ceará, celebraram, através das redes sociais, a classificação de seu país para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada no Estados Unidos, Canadá e México.
Antes da partida decisiva, Bareiro havia postado nas suas redes uma mensagem de apoio: "todo um país juega el partido de esta noche!"
Bareiro, jogador do Leão, participou de seis jogos com a camisa da Albirroja na campanha que levou sua seleção à Copa do Mundo, além de ter disputado três partida na Copa América de 2024, realizado no Estados Unidos.
Já Galeano, atleta do Vovô, atuou pelo Paraguai nas categorias de base, disputando a Copa do Mundo Sub-17, em 2017, e o Sul-Americano Sub-20, em 2019. Em 2025, o atacante esteve na pré-lista do técnico Gustavo Alfaro para as eliminatórias sul-americanas, mas não foi incluído na lista oficial.