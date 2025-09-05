Mirando a Copa do Mundo, paraguaios de Ceará e Fortaleza comemoram classificação ao Mundial

O Paraguai empatou com o Equador, nesta quinta-feira (4), por 0 a 0 e garantiu vaga no torneio mundial após três edições ausente. A última participação do país havia sido em 2010, na África do Sul. Os paraguaios Adam Bareiro, do Fortaleza, e Antonio Galeano, do Ceará, celebraram, através das redes sociais, a classificação de seu país para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada no Estados Unidos, Canadá e México.





Antes da partida decisiva, Bareiro havia postado nas suas redes uma mensagem de apoio: "todo um país juega el partido de esta noche!"





Bareiro, jogador do Leão, participou de seis jogos com a camisa da Albirroja na campanha que levou sua seleção à Copa do Mundo, além de ter disputado três partida na Copa América de 2024, realizado no Estados Unidos.



Legenda: O atacante do Fortaleza atuou em nove partidas com a camisa da Albirroja Foto: Aric Becker / AFP

Já Galeano, atleta do Vovô, atuou pelo Paraguai nas categorias de base, disputando a Copa do Mundo Sub-17, em 2017, e o Sul-Americano Sub-20, em 2019. Em 2025, o atacante esteve na pré-lista do técnico Gustavo Alfaro para as eliminatórias sul-americanas, mas não foi incluído na lista oficial.



