Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mirando a Copa do Mundo, paraguaios de Ceará e Fortaleza comemoram classificação ao Mundial

A última participação do país havia sido em 2010, na África do Sul

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 16:30)
Jogada
Legenda: A última participação do país havia sido em 2010, na África do Sul
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC | Thiago Gadelha / SVM

O Paraguai empatou com o Equador, nesta quinta-feira (4), por 0 a 0 e garantiu vaga no torneio mundial após três edições ausente. A última participação do país havia sido em 2010, na África do Sul. Os paraguaios Adam Bareiro, do Fortaleza, e Antonio Galeano, do Ceará, celebraram, através das redes sociais, a classificação de seu país para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada no Estados Unidos, Canadá e México.

Story de Galeano

Antes da partida decisiva, Bareiro havia postado nas suas redes uma mensagem de apoio: "todo um país juega el partido de esta noche!" 

Story de Bareiro

Bareiro, jogador do Leão, participou de seis jogos com a camisa da Albirroja na campanha que levou sua seleção à Copa do Mundo, além de ter disputado três partida na Copa América de 2024, realizado no Estados Unidos.

Foto de Adam Bareiro
Legenda: O atacante do Fortaleza atuou em nove partidas com a camisa da Albirroja
Foto: Aric Becker / AFP

Já Galeano, atleta do Vovô, atuou pelo Paraguai nas categorias de base, disputando a Copa do Mundo Sub-17, em 2017, e o Sul-Americano Sub-20, em 2019. Em 2025, o atacante esteve na pré-lista do técnico Gustavo Alfaro para as eliminatórias sul-americanas, mas não foi incluído na lista oficial.


 

Assuntos Relacionados
Foto de Adam Bareiro e Antônio Galeano

Jogada

Mirando a Copa do Mundo, paraguaios de Ceará e Fortaleza comemoram classificação ao Mundial

A última participação do país havia sido em 2010, na África do Sul

Samir de Carvalho* Há 1 hora
Foto de Patrick Mahomes durante Kansas City Chiefs x Chicago Bears na NFL

Jogada

Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers na NFL no Brasil: onde assistir e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo da NFL disputado em São Paulo

Daniel Farias Há 1 hora
Palermo é o novo técnico do Fortaleza e fim da janela das transferências | Jogada do Leão #31

Jogada

Contratação de Palermo não diminui pressão sobre elenco do Fortaleza | Jogada do Leão #31

Episódio tem a participação dos jornalistas do Sistema Verdes Mares, Brenno Rebouças e João Bandeira Neto

Redação 05 de Setembro de 2025
Foto de Deyverson em Fortaleza x Fluminense no Brasileirão Série A 2025

Jogada

Bastidores: Palermo vai avaliar afastados do Fortaleza e decidir sobre utilização

Deyverson, Zé Welison, Martínez, Magrão, Rodrigo e Ryan Guilherme foram afastados

Brenno Rebouças e Daniel Farias 05 de Setembro de 2025
Foto de torcedores do Fortaleza na arquibancada da Arena Castelão

Jogada

Fortaleza lança plano gratuito de sócio-torcedor; entenda e veja como participar

Torcedores associados terão acesso gratuito a três partidas do time por temporada

Daniel Farias 05 de Setembro de 2025
Foto de carros de corrida da Fórmula 1 2025

Jogada

Treino livre da Fórmula 1: veja horário e onde assistir nesta sexta-feira (5)

Serão disputados três treinos livres e um treino classificatório

Daniel Farias 05 de Setembro de 2025