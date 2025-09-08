Diário do Nordeste
Minnesota Vikings x Chicago Bears na NFL: onde assistir, horário e destaques

Veja como assistir ao vivo ao jogo do Monday Night Football, da NFL

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:56)
Jogada
Legenda: Caleb Williams e Jonathan Greenard durante Minnesota Vikings x Chicago Bears na NFL
Foto: Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Minnesota Vikings e Chicago Bears se enfrentam na NFL nesta segunda-feira (8), no Monday Night Football da Semana 1. O jogo será às 21h15, no estádio Soldier Field, em Chicago (EUA). Veja onde assistir ao vivo à partida e mais informações.

ONDE ASSISTIR

A partida Minnesota Vikings x Chicago Bears no Monday Night Football da Semana 1 da NFL terá transmissão da ESPN 2, na televisão, e do Disney+ e do NFL League Pass, no streaming.

ELENCOS

Minnesota Vikings: Max Brosmer, J.J. McCarthy, Carson Wentz, Ty Chandler, Aaron Jones Sr., Jordan Mason, Zavier Scott, Jordan Addison, Tai Felton, Justin Jefferson, Jalen Nailor, Myles Price, Adam Thielen, T.J. Hockenson, Josh Oliver, Ben Yurosek, Ryan Kelly, Blake Brandel, Will Fries, Joe Huber, Donovan Jackson, Michael Jurgens, Christian Darrisaw, Brian O'Neill, Walter Rouse, Justin Skule, Tyrion Ingram-Dawkins, Elijah Williams, Jonathan Allen, Javon Hargrave, Jalen Redmond, Levi Drake Rodriguez, Blake Cashman, Chaz Chambliss, Jonathan Greenard, Austin Keys, Kobe King, Ivan Pace Jr., Bo Richter, Dallas Turner, Andrew Van Ginkel, Eric Wilson, Dwight McGlothern, Byron Murphy Jr., Jeff Okudah, Isaiah Rodgers, Theo Jackson, Joshua Metellus, Harrison Smith, Tavierre Thomas, Jay Ward, Will Reichard, Ryan Wright, Andrew DePaola.

Chicago Bears: Tyson Bagent, Case Keenum, Caleb Williams, Roschon Johnson, Kyle Monangai, D'Andre Swift, Luther Burden III, Devin Duvernay, DJ Moore, Rome Odunze, Jahdae Walker, Olamide Zaccheaus, Cole Kmet, Colston Loveland, Durham Smythe, Ryan Bates, Drew Dalman, Theo Benedet, Jonah Jackson, Joe Thuney, Kiran Amegadjie, Braxton Jones, Luke Newman, Ozzy Trapilo, Darnell Wright, Daniel Hardy, Grady Jarrett, Dayo Odeyingbo, Dominique Robinson, Montez Sweat, Andrew Billings, Gervon Dexter Sr., Shemar Turner, Chris Williams, Tremaine Edmunds, T.J. Edwards, Ruben Hyppolite II, D'Marco Jackson, Noah Sewell, Josh Blackwell, Kyler Gordon, Jaylon Johnson, Jaylon Jones, Nick McCloud, Tyrique Stevenson, Nahshon Wright, Jaquan Brisker, Kevin Byard III, Elijah Hicks, Jonathan Owens, Cairo Santos, Tory Taylor, Scott Daly..

MINNESOTA VIKINGS X CHICAGO BEARS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Semana 1 da NFL 2025/2026
  • Local: estádio Soldier Field, em Chicago (EUA)
  • Data: 08/09/2025 (segunda-feira)
  • Horário: 21h15 (de Brasília)
