Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (8)
Confira os jogos de futebol americano ao vivo desta segunda, dia 8 de setembro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:31)
A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta segunda-feira (8) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (8), NA NFL
- 21h15 | Minnesota Vikings x Chicago Bears | ESPN3, Disney+ e NFL Game Pass
