Ministro cita facções em brigas entre organizadas e diz que caso é ‘muito complexo’

André Fufuca, ministro do Esporte, falou sobre as brigas entre torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza registradas no último domingo (8), antes do Clássico-Rei. Em resposta ao Diário do Nordeste, o ministro citou o envolvimento de facções criminosas nos conflitos entre as torcidas organizadas e relatou a complexidade da situação.

“É uma questão bem mais complexa do que simplesmente o Ministério do Esporte atuar contra isso. Envolve questões extracampo, inclusive há publicidade de que há facções que participam desse tipo de conflito. É muito mais complexo do que a gente possa pensar”, disse Fufuca em resposta ao Diário do Nordeste, nesta quarta-feira (11).

O Sistema Verdes Mares noticiou na última terça-feira (10) que o Ministério Público do Ceará está investigando uma suposta ordem de uma facção criminosa a líderes de torcidas organizadas no Ceará, ordenando a proibição de brigas entre torcedores do Ceará e Fortaleza. Presidentes de organizadas gravaram vídeos renunciando aos cargos.

André Fufuca destacou que o Ministério do Esporte tem trabalhado em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública na tentativa de solucionar problemas relacionados à violência no esporte. Enfrentando, pontuou que a atuação do ministério é principalmente para dentro das praças esportivas, e não em outras regiões ou espaços.

A segurança fora dos estádios é uma segurança dos estados, não uma segurança que nós possamos fazer. O que nós podemos fazer é, em primeiro lugar, facilitar que haja um ambiente de paz dentro dos estádios. Para isso a gente tem feito campanhas de pacificação, instituímos o reconhecimento facial em alguns estados. Em relação a fora dos estádios, a gente faz o possível em contato com a Secretaria de Segurança, com o Ministério, mas temos nossas limitações, porque é uma parte da segurança pública que envolve os estados brasileiros. André Fufuca Ministro do Esporte

Legenda: Organizadas de Ceará e Fortaleza são suspensas dos estádios Foto: Fabiane de Paula / SVM | Matheus Amorim / Fortaleza

Após as brigas registradas no último fim de semana, quatro torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza foram suspensas de frequentar estádios por um período de cinco jogos. A decisão foi do Ministério Público do Ceará, por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor).