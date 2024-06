México x Jamaica: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em jogo que acontece neste sábado (22), às 22 horas (horário de Brasília), México e Jamaica se enfrentam no em partida válida pela primeira rodada do Grupo B da Copa América, no NRG Stadium em Houston, Texas.

Ambas as equipes buscam o título inédito da competição.

Os mexicanos levam uma grande vantagem no confronto, vencendo 20 partidas, perdendo apenas cinco e empatando outras cinco. O último confrontos entre as seleções aconteceu em 12 de julho de 2023, na goleada do México na Jamaica por 3 a 0 nas semifinais da Copa Ouro.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através do Sportv 2.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do México: J Gonzalez; J Sanchez, Montes, Vasquez, Arteaga; E Sanchez, Alvarez, Chavez; Antuna, Gimenez, Vega. Técnico: Jaime Lozano.

Provável escalação da Jamaica: Blake; Lowe, Hector, Bernard; Latibeaudiere, Palmer, Johnson, Anderson; Decordova-Reid, Antonio, Nicholson. Técnico: Heimir Hallgrimsson.

FICHA TÉCNICA | MÉXICO X JAMAICA

Partida: Primeira rodada do Grupo B da Copa América.

Local: NRG Stadium em Houston, Texas.

Data: 22 de junho (sábado).

Horário: 22 horas (horário de Brasília).