Messi, Neymar, Zidane, Vina e Romário: Censo aponta nomes de jogadores famosos registrados no Ceará

Segundo dados do IBGE, o Brasil possui 128.125 nomes próprios catalogados.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:05)
Jogada
Legenda: Messi, Neymar, Vina e Zidane aparecem na lista de nomes registrados no Ceará
Foto: Montagem/SVM

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, na última terça-feira (4), dados do Censo 2022 sobre os nomes mais populares no país. Entre os sobrenomes, “Silva” e “Santos” seguem no topo do ranking nacional. Já no recorte específico do Ceará, um detalhe chama atenção: nomes de grandes jogadores aparecem registrados em diversas certidões de nascimento.

O argentino Lionel Messi, ídolo do futebol mundial, foi o nome escolhido para 47 crianças nascidas no estado. Já Neymar, estrela brasileira revelada pelo Santos, aparece em 63 registros cearenses e em 2.443 registros no Brasil na totalidade.

Segundo o levantamento, o Brasil possui 128.125 nomes próprios catalogados. Entre eles, outros nomes ligados ao futebol também surgem com destaque no Ceará: são 55 pessoas batizadas como Zidane, 33 chamadas Tafarel, e Romário aparece como escolha em 2.951 registros no estado.

Vina na certidão?

Outro dado curioso é a aparição do nome Vina, presente em 19 registros no Ceará. A grafia idêntica remete ao apelido do jogador Vinícius Góis, conhecido pela torcida do Ceará como Vina, que teve passagem marcante pelo clube e se tornou um dos ídolos recentes da equipe.


Jogadores e número de registros no Ceará (Censo 2022):

  • Messi – 47 registros
  • Neymar – 63 registros (2.443 no Brasil)
  • Zidane – 55 registros
  • Tafarel – 33 registros
  • Romário – 2.951 registros
  • Vina – 19 registros

Messi, Neymar, Zidane, Vina e Romário: Censo aponta nomes de jogadores famosos registrados no Ceará

