Messi é ovacionado em Buenos Aires em restaurante; veja vídeo

A presença de Lionel Messi em um renomado restaurante do bairro de Palermo, em Buenos Aires, causou um grande tumulto nos arredores do local nesta segunda-feira (20). O craque do Paris Saint-Germain (PSG) desembarcou no país para se apresentar à seleção comandada por Lionel Scaloni e aproveitou para jantar na churrascaria 'Don Julio'.

A presença do herói do título mundial correu rapidamente e logo as ruas foram tomadas por torcedores. Enquanto Messi jantava do lado de dentro, os fãs animavam os arredores como se estivessem comemorando um título, com muita festa e canções de arquibancada como "Muchachos", que marcou a passagem da apaixonada torcida argentina pelo Catar.

Segundo o jornal argentino Clarín, a polícia precisou ser acionada e foi ao local para fazer um cordão de segurança no momento em que o atacante saiu da churrascaria. Em um dos vídeos, é possível ver Messi cruzando a porta de saída enquanto policiais seguram uma multidão às suas costas.

O cenário começou a mudar a partir da conquista da Copa América. Depois do título mundial conquistado a três meses, o atacante foi alçado a ídolo máximo, comparado até com o lendário Diego Armando Maradona. A Argentina fará, nesta quinta-feira (23), seu primeiro jogo desde o fim da Copa do Mundo. O adversário será o Panamá, em amistoso marcado para as 21 horas (de Brasília), no Monumental de Nuñez.