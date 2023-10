Mesmo com jogo adiado, Botafogo mantém viagem para Fortaleza; vendas de ingressos são canceladas

O Botafogo acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta segunda-feira (23), para manter a partida contra o Fortaleza para esta terça, em solo cearense. A CBF, no entanto, decidiu pelo adiamento da partida.

O time carioca entrou com um mandado de garantia, que é semelhante ao mandado de segurança na Justiça comum. O objetivo é conceder aos tribunais do Esporte poderes para emitir ordens urgentes contra uma decisão. Dessa forma, a que foi tomada pela CBF poderia ser revertida. José Perdiz, presidente do STJD, avalia o caso.

A equipe alvinegra segue a programação normal, como se fosse enfrentar o Tricolor nesta terça-feira (24), na Arena Castelão, a partir das 19h30 (de Brasília). Os jogadores participaram de treinamento na manhã desta segunda. O planejamento é que a equipe embarque para o Ceará às 15h (de Brasília).

Ingressos cancelados

Porém, toda a estrutura que envolveria a partida foi desmarcada. Policiamento, serviços médicos e logística para o jogo foi cancelado pelo Fortaleza após comunicado da CBF. Os check-ins realizados pelos sócios e as vendas de ingressos foram suspensas.

O Fortaleza anunciou nas redes sociais que o elenco se reapresenta nesta segunda-feira (23) já visando o jogo de sábado (28), contra a LDU, na final da Sul-Ameriana.

Entenda a polêmica

A disputa entre Botafogo e Athletico-PR desse sábado foi paralisada aos cinco minutos do segundo tempo devido a sucessivas quedas de energia elétrica no estádio Nilton Santos. O placar estava 1 a 1. A partida foi retomada no domingo.

No entanto, de acordo com o Regulamento Geral de Completições da CBF, é preciso respeitar o intervalo de 66 horas para que um time possa jogar outra partida. Isso chocaria com a data da partida contra o Fortaleza, na Arena Castelão.