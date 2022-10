Mendoza e Richardson desfalcam Ceará em jogo contra o Internacional

Depois de ser derrotado pelo Atlético-GO e ficar em situação ainda mais complicada no Brasileirão, o Ceará terá dois desfalques importantes para o jogo diante do Internacional. Artilheiro da equipe, o colombiano Stiven Mendoza sentiu a coxa direita, enquanto Richardson tomou o terceiro amarelo e está suspenso.

Os dois atletas, que estão em Goiânia, retornam à capital cearense depois do confronto contra o Dragão. Enquanto isso, o restante da delegação alvinegra segue para Porto Alegre, onde o Ceará encara, na quarta-feira (26), o Colorado.

Após sentir dores na coxa, Mendoza precisou ser substituído no segundo tempo da derrota para o Atlético-GO. O colombiano deixou o campo aos prantos e é um desfalque importante.

O atleta volta para a capital cearense para realizar novos exames de imagem. Na temporada, o colombiano marcou 20 gols pelo Alvinegro, sendo 10 no Brasileiro.

Já o volante Richardson vai desfalcar o Ceará pela quinta vez nessa temporada por suspensão. O jogador tomou o terceiro amarelo na primeira etapa no estádio Antônio Accioly.

DM ALVINEGRO

Outros cinco atletas seguem em recuperação ou em tratamento de lesões. O goleiro Richard teve um estiramento muscular na musculatura anterior da coxa esquerda. Já o volante Lindoso, com tendinite no joelho, e o atacante Matheus Peixoto, com entorse no tornozelo, seguem na fisioterapia.

Com lesão ligamentar no joelho direito, o zagueiro Lucas Ribeiro realiza fisioterapia pré-operatória. Por fim, o atacante Jhon Vasquez realiza transição a partir desta segunda-feira (24).

Ceará e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (26), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo válido pela 34ª rodada terá início às 21h45 (de Brasília).