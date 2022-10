Após mais uma derrota, Lucho se culpa por momento do Ceará : 'o principal responsável sou eu'

O Ceará foi derrotado pelo Atlético-GO em jogo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo deste domingo (23) ocorreu no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Em coletiva de imprensa, o técnico Lucho González assumiu parcela de responsabilidade pelo resultado.

“O principal responsável deste momento sou eu, como sempre falei, como sempre será. As tomadas de decisões na montagem do nosso time, na forma como tem que jogar, no sistema tático implementado. Acho que até sofrermos o primeiro gol, a gente estava bem no jogo. Tínhamos criado uma chance boa com o Mendoza na trave, tomamos um gol onde foi um bate-rebate na finalização do zagueiro”, disse o técnico.

O Alvinegro agora volta as atenções para o duelo contra o Internacional. Os times se enfrentam na 34ª rodada da competição. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), no Beira-Rio.

“Agora é pensar, analisar, achar as melhores variações e ver como os jogadores acabaram também fisicamente. Temos jogadores que vêm de uma sequência de partidas e analisaremos qual será a melhor ideia para encarar esse jogo de uma forma muito importante como encaramos todos os jogos. O que falta é fazer os gols, as chances que a gente está criando... Concretizar. E gerir essa derrota, se unir nesse momento mais que nunca, porque continua dependendo da gente”, avaliou o técnico.

Sob comando de Lucho González, são sete jogos sem vencer. O argentino fala sobre a pressão para o trabalho.

“A pressão, obviamente, existe. Mas a gente sabe lidar muito bem com isso. Nossa profissão é assim e tenho força suficiente para superar esse momento. Não fujo da minha responsabilidade nem nunca o farei”, concluiu.

O Alvinegro treina na manhã desta segunda-feira no CT da Serrinha. A equipe viaja para Porto Alegre, local do duelo contra o time gaúcho, durante a tarde.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: