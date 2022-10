Análise: Ceará repete erros e fragilidades, se complicando ainda mais na Série A

A má fase do Ceará no Campeonato Brasileiro parece não ter fim. A cada rodada a esperança de uma reação renasce, mas ela logo se apaga com mais uma atuação abaixo da equipe nesta Série A. Desta vez, a derrota foi para o Atlético/GO, no estádio Antônio Acciolly, por 1 a 0, diante de um rival direto pela permanência na elite.

O resultado deixa o Vovô apenas 1 ponto fora do Z4, com a perigosa aproximação do Dragão, que vem reagindo com 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Enquanto o Ceará, vive um jejum de 7 jogos sem vencer.

Luta árdua

Com 7 jogos sem vencer, o Ceará vem brincando com a sorte na Série A, mas a incompetência de adversários diretos - como Coritiba e Cuiabá - mantém o Vovô vivo na luta contra o rebaixamento. Será uma luta de clubes que fazem uma força tremenda para cair e o menos pior cairá.

Se em algumas rodadas atrás o Ceará se preocupava com o Cuiabá, time que não conseguiu vencer no Castelão na rodada anterior, agora o Atlético/GO se mostra o oponente mais perigoso a ultrapassá-lo.

Claro que o Ceará ainda não está no Z4, que a chance dele escapar ainda é maior do que as dos adversários diretos, mas as atuações depõem contra o time.

Jogo ruim (de novo)

Diante do Dragão, um primeiro tempo ruim, com apenas Mendoza rendendo ofensivamente, com uma bola no travessão, e falhas defensivas graves, tanto no gol de bola aérea, quando nas inúmeras chances permitidas ao Furacão que João Ricardo salvou.

Legenda: O Ceará fez um 2º tempo um pouco melhor que a etapa inicial, mas não evitou a derrota Foto: Fausto Filho/CearaSC

Na etapa final, Lucho abriu mão do 3-5-2, a equipe criou um pouco mais, perdendo oportunidades - outro claro defeito do time - uma delas incrível com Luiz Otávio embaixo da trave, mandando por cima.

A derrota evidencia uma pressão imensa, uma intranquilidade natural para quem luta contra o rebaixamento na reta final da Série A, mas o Ceará se colocou nesta situação. Se é difícil fazer grandes exibições com tanta pressão, o mínimo que se pede é errar menos que um adversário igualmente pressionado e vencê-lo. E nem isso o Ceará está fazendo ultimamente, vide as derrotas para Coritiba fora, empate com Cuiabá em casa e a derrota deste domingo.

A tabela é dura - Inter (F), Fluminense (C) e Corinthians (F) são carne de pescoço e tudo que o Vovô precisa é sobreviver até lá, para decidir contra Avaí (F) e Juventude (C). Ainda há tempo.