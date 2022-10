Atlético-GO x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em meio a pressão por vitória, o Ceará enfrenta o Atlético-GO, às 18h, deste domingo (23), pela 33ª rodada do Brasileirão. Quatro pontos separam as equipes que brigam contra o rebaixamento. O confronto, que teve promoção de ingressos, será no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

O Alvinegro vai para a partida com jejum de seis jogos sem vitória na Série A. A última rodada, que terminou no empate em 1 a 1 com o Cuiabá, foi marcada por confusão nas arquibancadas e invasão ao gramado da Arena Castelão. O Ceará é o primeiro time fora do Z4, com 34 pontos na 16ª posição.

A tarefa do Vozão é desbancar o Atlético-GO que ocupa a 18ª colocação com 30 pontos. O Dragão vem de dois empates diante do líder e o lanterna da competição, respectivamente. A equipe não perde há quatro jogos e tenta reação na reta final do Brasileirão.

Qual horário

A partida pela 33ª rodada acontece às 18h, deste domingo (23).

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere, rádio Verdinha (AM 810), além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

PALPITES

inter@

ESCALAÇÕES (PROVÁVEIS)

Ceará

João Ricardo; Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Victor Luís (Messias); Nino Paraíba, Richard, Richardson, Bruno Pacheco e Vina (Guilherme Castilho); Mendoza e Jô. Técnico: Lucho González.

Atlético-GO

Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Gabriel Baralhas e Wellington Rato; Airton (Shaylon), Luiz Fernando e Churín. Técnico: Eduardo Souza.

DESFALQUES E RETORNOS

O Ceará não tem suspensos para o confronto. A lista de ausências é formada por aqueles que seguem no DM alvinegro. Lucas Ribeiro (ligamentos no joelho), Rodrigo Lindoso (tendinite no joelho) e Matheus Peixoto (entorse no tornozelo) não vão para a partida.

A dúvida é o zagueiro Messias, que está na transição e treinou com o resto do elenco durante a semana. Em coletiva pré-jogo, Lucho destacou boa parte do elenco à disposição e a busca por resultados positivos na reta final do Brasileirão.

Legenda: Lucho em oito partidas à frente do Ceará, conquistou uma vitória, quatro empates e três derrotas Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Lucho González Treinador do Ceará "Eu estou querendo essa vitória faz muito tempo. Desde que a gente não conseguiu mais vencer depois do Santos, que estou aqui com essa coisa engasgada. Mas, como eu falei, o que me deixa tranquilo é ver a postura do atletas", observou o treinador.

O Atlético-GO não terá dor de cabeça com suspensos para o "jogo do ano", como classifica as redes sociais da equipe. A dúvida fica por conta do atacante Airton que sentiu no jogo passado, contra o Juventude. O treinador Eduardo Souza também contou com cinco atividades até o confronto diante do Ceará.

Por outro lado, o técnico Eduardo Souza terá dois retornos. O primeiro a reforçar a equipe é o meia Shaylon, que cumpriu suspensão contra o Juventude. Outro que volta a ser opção é o atacante Léo Pereira, que se recuperou de desconforto muscular.

Legenda: Com oito gols na Série A, Wellington Rato é um dos destaques do Dragão na temporada Foto: Alan Deyvid / Ascom Atlético-GO

HISTÓRICO DE CONFRONTOS

As equipes se enfrentaram em 21 oportunidades na história. Até aqui, o Dragão leva vantagem com oito vitórias, contra cinco triunfos do Vozao e oito empates. Os últimos três encontros, inclusive, foram marcados por resultados iguais.

Pelo primeiro turno deste ano, a Arena Castelão foi palco do duelo que terminou em 1 a 1. Jorginho abriu o marcador para os visitantes e Erick igualou para o Ceará.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X CUIABÁ

Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 23/10/22 (domingo)

Horário: 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)

Quarto Árbitro: Victor Lucas Pereira Silva (GO)

Árbitro de Vídeo (VAR): Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)