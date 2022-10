Luiz Otávio lamenta derrota do Ceará e situação difícil na Série A: 'É ter resiliência e trabalhar"

O Ceará foi derrotado por 1 a 0 pelo Atlético/GO na noite deste domingo (23), pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o revés fora de casa, o Vozão chega a 7 jogos sem vencer na competição e está próximo do Z4.

O Vovô está apenas um ponto à frente do time goiano (34 e 33) e o zagueiro Luiz Otávio admitiu o momento difícil da equipe e que o clube está nesta situação pelo erros cometidos.

"Neste momento agora, uma palavra que define é a situação do Ceará é resiliência. A gente trabalha mas nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. A situação está difícil, tem que ser resiliente, fazer o nosos melhor, e aguentar a pressão, como estamos, só o trabalho solucionará, algo mais, sair da situação, nos colocamos nessa situação pelo nossos proprio erros", disse ele, em entrevista ao Premiere.

Próximo jogo

O Alvinegro volta a jogar na próxima quarta-feira (26), contra o Internacional, às 21h45 no Beira-Rio, pela 34ª rodada. Luiz Otávio comentou sobre o próximo compromisso da equipe.

"É continuar trabalhando, já temos um jogo contra o inter fora. Temos que corrigir os erros e temos que ir lá e fazer uma grande partida. Precisamos voltar a vencer".



Episódio no Castelão

Indagado sobre o episódio lamentável na partida entre Ceará e Cuiabá no último dia 16 no Castelão, quando chorou no gramado após a invasão de torcedores, Luiz comentou, agradecendo por ninguém ter ficado ferido. Depois do ocorrido, o zagueiro encontrou um dos torcedores que o abraçou durante o tumulto.

"O fato ocorrido lá já são águas passadas. A gente lamenta um fato daquele, a torcida do Ceará sempre viveu para fazer festa na arquibancada, mas infelizmente aconteceu dos ânimos estarem exaltados. Muito por a gente não estar rendendo o que é esperado. A gente lamenta. Mas graças a deus não não ficou ninguém ferido".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil