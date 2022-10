Torcedor que abraçou Luiz Otávio relata como foi encontro com ídolo

A partida entre Ceará e Cuiabá, disputada no último domingo (16) na Arena Castelão, foi marcada por uma briga de grandes proporções. Em meio à confusão, quando muitos atletas correram para se proteger nos vestiários, uma cena chamou atenção: com a entrada de torcedores no campo de jogo, um torcedor do Ceará abraçou o zagueiro e capitão da equipe Luiz Otávio, que permaneceu no gramado e foi às lágrimas logo em seguida.

O torcedor Raul Victor concedeu entrevista ao Globo Esporte e explicou que a entrada em campo foi uma orientação dos próprios policiais: “A gente nunca quer briga, a gente vai para o estádio para se divertir. Quando a gente vê um negócio desse, criança chorando, esse desespero todo, é muito ruim. Era cadeira para lá, para cá, tinha gente que estava embaixo jogando as cadeiras para cima. Nessa hora, os policiais pediram para a gente entrar no campo.”

RELATO EMOCIONANTE

Os registros do abraço entre Raul Victor e Luiz Otávio viralizaram nas redes sociais e emocionaram muitos torcedores do Ceará. “A única coisa que veio na mente foi abraçar ele. Na mesma hora ele se emocionou. Daí eu saí de perto porque muita gente veio para perto e eu fiquei com medo. Não sabia o que podia acontecer, né. Não tem o que culpar o Luiz Otávio. Ele quem dá energia para os outros, basta ver os bastidores do clube. Só quem consegue trazer aquela energia é ele”, disse o torcedor.

NOVO ENCONTRO

Com toda a repercussão da cena, Raul Victor e Luiz Otávio voltaram a se encontrar, mas dessa vez em um contexto de tranquilidade e agradecimento. O zagueiro e capitão do Ceará presenteou o torcedor que o abraçou com uma camisa autografada do clube.

Legenda: Encontro entre Raul e Luis Otávio na sede do Ceará Foto: Divulgação