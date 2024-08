Medalhista de ouro no volei de praia, Ana Patricia fez dupla com cearense e morou em Fortaleza

A dupla Ana Patrícia e Duda se sagrou campeã olímpica do vôlei de praia em Paris 2024 nesta sexta-feira (09) , aos pés da icônica Torre Eiffel, as brasileiras venceram as canadenses Melissa e Brandie no tie-break, por 2 sets a 1 (parciais de 26/24, 12/21, 15/10) para cravarem seus nomes no Olimpo e conquistarem o ouro na edição dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Legenda: Duda e Ana Patrícia com suas medalhas de ouro no Volei de Praia Foto: Luiza Moraes/COB



Eduarda Santos Lisboa e Ana Patrícia Ramos se tornaram a segunda dupla feminina brasileira a subir ao lugar mais alto do pódio na história dos Jogos Olímpicos. Agora, elas se juntam a Jackie Silva e Sandra Pires, campeãs em Atlanta 1996. Campeãs de tudo (Jogos Olímpicos da Juventude, Mundial, Jogos Pan-americanos), Duda e Ana, 28 anos depois da primeira conquista brasileira, somam o ouro olímpico a sua vitoriosa carreira.

Ana Patrícia tem 26 anos e nasceu na cidade de Espinosa, que fica no norte de Minas Gerais e faz divisa com a Bahia. Ela sempre foi apaixonada por esportes, mas se encontrou mesmo no volei de praia há quase 10 anos.

"Jogava diariamente futsal no time da cidade e ainda ficava nas peladas com os meninos. Jogava de tudo, menos vôlei", revela. Depois de praticar handebol, natação e futsal - esporte pelo qual é apaixonada -, a jogadora se encontrou no vôlei de praia, há quase 10 anos, e desenvolveu a carreira em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Com 1,94m de altura, Ana Patrícia foi alvo constante de bullying na sua infância. "Sofri um pouquinho na escola. Foi um período bem difícil mesmo e, querendo ou não, levamos alguma coisa para a vida adulta. O vôlei veio para transformar algumas crenças que eu tinha", contou a jogadora ao COB.

Dupla com cearense e morada em Fortaleza

E a mineira tem conexões com Fortaleza ao longo da carreira de jogadora da volei de praia. Em 2015, ela veio morar na cidade logo após a dupla com Duda ser desfeita e ganhar experiência no volei de praia. Isso mesmo, a dupla campeã olímpica já tinha sido formada ainda em 2013 e disputado os Jogos Olímpicos da Juventude Nanquim 2014, na China. Elas conquistaram o ouro naquela oportunidade.

Legenda: A mineira Ana Patrícia fez dupla com a cearense Rebecca e disputou as olimpíadas de Toquio em 2020 Foto: Miriam Jeske/COB

Outra relação com Fortaleza foi jogar com uma cearense: Rebecca Silva. Foram 4 anos de parceria, com titulo do Circuito Mundial e Brasileiro. Mas após o ciclo olímpico em 2020 em Tóquio encerrar com a eliminação nas quartas de final para as suíças Heidrich e Vergé-Dépré, a dupla também foi desfeita em 2021 e a parceria com Duda refeita, em 2022.

Depois daquele derrota em Tóquio, a mineira foi muito criticada, fato que lembrou ao conquista a medalha olímpica nesta sexta-feira (10)

"Depois de Tóquio, recebi tanta mensagem de ódio, de pessoas que queriam que eu desistisse, mas tenho que agradecer muitas pessoas, deus e a mim mesmo. Mereci isso com a Duda. Muita gente fala muita coisa. Que falem agora também, porque nós demos sangue para sermos campeões olímpicas", desabafou.

Foi quando Fortaleza entrou de novo da rota da campeã olímpica. O primeiro título nacional da dupla, em 2023, do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2023, foi conquistado na etapa de Fortaleza, no dia 15 de setembro.

Legenda: Ana Patrícia e Duda venceram na estreia em Fortaleza e garantiram o título do Circuito Brasileiro 2023 Foto: Maurício Val/FVImagens/CBV)

E para relembrar suas 'conexões' cearenses, Ana Patrícia, em entrevista após a conquista do ouro olímpico, descontraiu com a tradicional 'vaia' cearense.