Mbappé recusa Real Madrid e permanecerá no Paris Saint-Germain, diz jornalista

Está decidido! O atacante francês Kylian Mbappé seguirá no Paris Saint-Germain. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Mbappé, de 23 anos, tinha proposta do Real Madrid para se juntar à equipe em agosto, quando se inicia a temporada 2022-2023. Entretanto, o atacante optou por permanecer no Paris Saint-Germain.

Real Madrid e Mbappé tinham um acordo de 130 milhões de euros, além de direitos de imagens e a garantia de ter um dos maiores salários do elenco. O atacante era cobiçado para encabeçar, ao lado de Karim Benzema, o setor ofensivo no Madrid.

O atacante rejeita o time espanhol pela 2ª vez. O presidente Florentino Pérez tentou contratar Kylian em 2017, mas o francês optou por permanecer no PSG, assim como ocorreu neste sábado (21). Mbappé, inclusive, está encarregado de informar o mandatário do Madrid, de acordo com o jornal Marca, da Espanha.