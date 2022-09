Mbappé está namorando com Ines Rau, primeira trans capa da Playboy, diz imprensa europeia

O jogador Kylian Mbappé, companheiro de Neymar no Paris Saint Germain (PSG), estaria namorando a modelo trans Ines Rau, segundo a imprensa francesa. A modelo internacional de 32 anos se tornou a primeira mulher trans a posar para o ensaio principal da revista Playboy.

A informação foi divulgada pela mídia francesa. Mbappé e Rau foram flagrados pelos paparazzi a bordo de um iate em frente ao litoral Mediterrâneo da França.

Os dois estão namorando há alguns meses, e teriam sido vistos juntos pela primeira vez em maio passado, durante o Festival de Cannes.

Apesar de os jornais franceses já terem publicado fotos dos dois juntos, o jogador e a modelo ainda não comentaram o assunto.

Quem é Ines Rau?

Rau é modelo francesa filha de pais argelinos. Ela ficou famosa mundialmente por ser a primeira modelo trans a aparecer na capa da revista Playboy, em 2017.

Aos 16 anos, a modelo passou por uma cirurgia de mudança de sexo, mas só aos 24 teve coragem de contar sua história publicamente. Em 2018, ela lançou um livro autobiográfico intitulado "Mulher".

Legenda: A modelo ficou famosa por ser a primeira trans a aparecer na capa da revista Playboy, em 2017. Foto: Reprodução Instagram

A modelo ficou famosa na França e hoje conta com mais de 750 mil seguidores nas redes sociais.

"Eu vivi muito tempo sem falar que era transgênero, Eu namorei muito e quase esqueci. Eu tinha medo de nunca achar um namorado e ser vista como estranha. Aí eu pensei: 'Você precisa apenas ser você mesma'. É uma salvação falar sobre sua própria verdade, seja seu gênero, sexualidade, o que for. As pessoas que te rejeitam não valem a pena. Não é ser amada pelos outros, é amar a si mesmo" contou Rau à Playboy.

Feitiço contra Mbappé

Mbappé está se preparando para liderar a seleção francesa na Copa do Mundo do Catar do final de 2022. Porém, recentemente, ele esteve novamente na mídia por um outro assunto.

Legenda: Mbappé renovou com PSG até 2025 Foto: Foto: AFP

O meia francês Paul Pogba, da Juventus foi acusado pelo próprio irmão de contratar uma pessoa para lançar um feitiço contra Mbappé.

Paul negou as acusações feitas por Mathias Pogba.