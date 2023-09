Forbes divulga lista de salários dos pilotos mais bem pagos pela Fórmula 1; veja lista

Max Verstappen, da Red Bull, é o piloto mais bem pago da Fórmula 1, segundo a Forbes. A revista, especializada na cobertura de economia e finanças, divulgou a lista nesta quinta-feira (21). O holandês está na iminência de se sagrar tricampeão mundial e igualar o número de títulos dos brasileiros Nelson Piquet e Ayrton Senna.

Com contrato até 2028, Verstappen recebe um salário anual de US$ 55 milhões (cerca de R$ 268 milhões na cotação atual). O número é cinco vezes maior do que o mexicano Sergio Pérez, seu companheiro de equipe e atual vice-líder do Mundial de Pilotos, que recebe US$ 10 milhões (R$ 48,8 milhões) da equipe austríaca

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que já ocupou o posto de Verstappen como o mais bem pago da F-1, aparece em segundo na lista. O piloto da Mercedes tem vencimentos anuais avaliados em US$ 35 milhões (R$ 170,8). O pódio dos salários mais altos é fechado pelo monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que recebe US$ 24 milhões (R$ 117,12 milhões) da escuderia italiana.

Segundo a revista, os salários dos pilotos em 2023 teve um aumento de 25% em relação à temporada passada. Lando Norris, da McLaren, que recebia US$ 11 milhões em 2022 passou a receber US$ 20 milhões (R$ 97,6 milhões) na atual temporada, figurando como o quarto mais bem pago da Fórmula 1. Por sua vez, o bicampeão mundial Fernando Alonso foi quem teve a maior redução nos vencimentos. O espanhol recebia US$ 30 milhões (R$ 146,40 milhões) na Alpine e agora ganha US$ 5 milhões (R$ 24 milhões) na Aston Martin.

Confira os maiores salários da Fórmula 1 em 2023: