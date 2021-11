Mauricio Souza cogita se candidatar após ser procurado por partidos: 'Estão me pedindo muito'

O atleta de vôlei Mauricio Souza, demitido do Minas Tênis Clube após declarações homofóbicas, revelou nesta segunda-feira (1º), que já foi procurado por vários partidos de direita para se candidatar nas eleições de 2022. Em entrevista ao programa "Pânico", da Jovem Pan, ele falou seu desejo é "representar bem" as pessoas que o defenderam.

Pedidos de filiação

"Isso é uma coisa que não estava previsto, nunca me imaginei na política, mas estão me pedindo muito. Muitos partidos conservadores estão me dizendo que seria importante", comentou

Souza não confirmou nada, mas pontuou que precisa refletir, agora que "tem uma responsabilidade muito grande". Desde a polêmica da crítica ao novo Superman bissexual, ele ganhou apoio de conservadores e cresceu mais 2 de milhões de seguidores no Instagram.

"Não sei, preciso refletir. Tenho uma responsabilidade muito grande, em cada post que eu faço, cada entrevista que eu dou. Estou vendo o impacto direto que estou tendo nas pessoas. Hoje elas enxergam em mim esse exemplo. Tenho que pedir sabedoria pra Deus pra eu representar bem essas pessoas", disse.

"Carreira manchada"

Sobre o futuro no vôlei, Mauricio Souza admitiu que o episódio manchou sua carreira e avaliou que vai ser difícil achar um novo clube, apesar de já ter recebido sete propostas.

"No começo atraí muito mais ódio e isso manchou toda a minha carreira. Tudo que eu fiz, construí e batalhei, manchou. Não é só um time me contratar, não é só perder o emprego. O Minas vai pagar meu salário, mas e aí pra frente? Não vou arrumar um time fácil, vai ser uma pressão em cima dos patrocinadores do time, e meus companheiros vão ter que ter uma cabeça forte", afirmou.