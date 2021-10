Mauricio Souza chega a 2 milhões de seguidores e diz que já negocia com novo clube de vôlei

Demitido do Minas Tênis Clube e da seleção brasileira por compartilhar falas de teor homofóbico, o jogador de vôlei Maurício Souza atingiu dois milhões de seguidores nas redes sociais e declarou que já negocia o contrato com uma nova equipe esportiva para atuar ainda nesta temporada.

"Meu empresário já tem alguns times em vista, já estão em negociação. A galera pode ficar sossegada, daqui alguns dias estou em outra equipe", informou ao 'Canal Pilhado', ponderando que analisa propostas do exterior.

Embora tenha feito uma retratação pública se desculpando pelos posts em que critica a bissexualidade do personagem Super-Homem, o central voltou a afirmar em entrevista que irá continuar defendendo os seus valores.

"Vou continuar sendo da mesma forma, não vou mudar. Sempre coloquei (nas redes sociais) meus valores, o que eu acreditava. Desde que eu era ninguém, eu sempre fiz isso", afirmou. "Eu não vou mudar para agradar ninguém. Vou postar o que acho importante, o que acredito, o que acontece no país".

O atleta também alegou que sempre cultivou uma boa relação com Douglas Souza, jogador homossexual que rebateu os comentários homofóbicos dele na internet.

"Não tenho nada contra ele, é um jogador fantástico e tem um futuro perfeito pela frente", ponderou.

Crescimento

Quando fez a postagem, há cerca de duas semanas, o jogador tinha por volta de 250 mil seguidores no Instagram. Neste sábado (30), o ex-seleção brasileira atingiu a marca de dois milhões de seguidores na plataforma e agradeceu o "carinho comigo e com minha família".

Desde a repercussão das falas, o atleta tem elevado o tom das postagens e ganhado apoio de políticos e admiradores do presidente Jair Bolsonaro. No dia seguinte à demissão, por exemplo, ele compartilhou uma imagem do Super-Homem beijando a Mulher Maravilha, em referência ao post em que questionava a bissexualidade do personagem.

Demissão

Maurício Souza já havia sido multado e afastado do clube por tempo indeterminado na terça-feira (26). O clube, inclusive, foi cobrado por patrocinadores para tomar "medidas cabíveis" . Ele, então, foi demitido no dia seguinte pelo Minas Tênis Clube.

Em entrevista ao jornal O Globo, Renan dal Zotto, técnico da seleção brasileira de vôlei, também criticou as falas do atleta. "É inadmissível este tipo de conduta do Maurício e eu sou radicalmente contra qualquer tipo de preconceito, homofobia, racismo", disse. "Em se tratando de seleção brasileira, não tem espaço para profissionais homofóbicos. Acima de tudo preciso ter um time e não posso ter este tipo de polêmica no grupo. Não me refiro apenas ao elenco dos atletas. É geral, para todos os profissionais", avaliou.