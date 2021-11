Matheus Vargas critica postura do Fortaleza, cobra elenco e desabafa: “passaram por cima de nós”

O meia Matheus Vargas, do Fortaleza, desabafou após a derrota por 4 a 0 no Clássico-Rei desta quarta (17), pela 33ª rodada da Série A. Sem poupar críticas, reclamou da postura do elenco em campo, eximiu o treinador Juan Pablo Vojvoda de culpa e reforçou a necessidade de mudar a atitude nos jogos.

"A gente errou muito. Deu o primeiro gol, acho que deu mais três gols para eles. E Clássico é aquilo, quem dá mais a vida e luta sai com a vitória, e hoje a gente deixou de lutar. Não igualamos na vontade e eles passaram por cima de nós. Clássico é assim, se nós continuarmos nessa pegada de entrar sem intensidade, a gente vai sofrer. Nosso time tinha a característica de ter intensidade, de marcar em cima, e a gente não está fazendo. Não é culpa do Vojvoda, é culpa dos jogadores. Tem cinco jogos e a gente tem que fazer no mínimo três vitórias para sonhar com Libertadores”, afirmou.

Em má fase no Brasileirão, o time não vence há cinco jogos, sendo quatro derrotas. Na classificação, ocupa a 6ª posição, com 49 pontos. Vargas ressaltou que a queda de desempenho é fruto do distanciamento do time com as próprias características, como a alta intensidade.

"Acho que é (falta de intensidade) porque a gente não cria, não faz gol, então está faltando alguma coisa e a gente precisa trabalhar porque sábado tem palmeiras e vai ser muito difícil", afirmou.

O Fortaleza enfrenta o Palmeiras no sábado (20), pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h, na Arena Castelão.