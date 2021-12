Martín Benítez não continua no São Paulo para 2022, revela empresário

O meia argentino Martín Benítez não ficará no São Paulo para a temporada de 2022. Ao ge, o empresário do atleta, Adrian Castellanos, confirmou a saída do clube paulista.

“Não vai continuar no São Paulo. Não há condições financeiras para estender empréstimo”, afirmou.

O jogador pertence ao Independiente-ARG e estava emprestado até o fim de 2021, com opção de compra fixada no contrato. O valor era de US$ 3 milhões (cerca de R$ 17 mi).

Assim, a diretoria paulista não deve exercer a aquisição dos direitos econômicos. Eleito o melhor atleta do Campeonato Paulista, Benitez caiu de rendimento no Brasileirão e, com problemas físicos e demais lesões, encerrou a Série A fora dos titulares.

Com 27 anos, participou de 47 partidas com a camisa tricolor, marcando quatro gols. Na carreira, além do Independiente-ARG, também acumulou passagem pelo Vasco.