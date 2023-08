Marrocos vence a Colômbia e garante vaga inédita nas oitavas da Copa do Mundo feminina

A seleção marroquina venceu a Colômbia e conquistou a segunda vaga do Grupo H nas oitavas da Copa do Mundo feminina. Lahmari fez o único gol da partida desta quinta-feira (3). É a primeira vez que Marrocos participa do Mundial e chega como a zebra no torneio.

Lahmari marcou o gol aos 48 minutos do primeiro tempo, de pênalti. A equipe contou com o empate entre Alemanha e Coreia do Sul para se classificar ao mata-mata pela primeira vez.

Apesar de ter sido derrotada, as colombianas se firmaram no primeiro lugar do Grupo H e vão enfrentar a Jamaica na próxima fase. As marroquinas, em segundo, vão encarar a França nas oitavas. Já alemãs e coreanas deixaram o torneio.