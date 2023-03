Marrocos x Brasil: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Marrocos e Brasil se encontram neste sábado, (25), para amistoso internacional. A partida acontece no estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos, às 19h (horário de Brasília). Ainda sem técnico definido, Ramon Menezes, até então treinador da categoria Sub-20, assumiu a equipe principal e tem novidades na escalação da Seleção para a partida.

Na história, Brasil e Marrocos se enfrentaram duas vezes (1977 e 1998), sendo dois triunfos brasileiros. Nas últimas cinco partidas, a equipe marroquina venceu apenas duas e foi derrotada em três oportunidades. A seleção brasileira, por sua vez, venceu três e foi derrotada em dois jogos.

Esta será a primeira vez que as equipes estarão em campo após a Copa do Mundo. Para a partida, o técnico Ramon Menezes pode vim com novidade em sua escalação. A primeira mudança será a abraçadeira de capitão, que desta vez vai ficar com o veterano Casemiro. Andrey Santos e Vitor Roque, campeões do Sul-Americano Sub-20 com Ramon Menezes, são cotados para assumir a titularidade no amistoso. Caso isso aconteça, Vitor Roque pode se tornar o jogador mais jovem a estrear pela seleção brasileira desde Ronaldo em 1994.

ONDE ASSISTIR

O amistoso terá transmissão da Band TV, ESPN e o Canal do Galvão Bueno, no Youtube.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Marrocos: Bounou; Hakimi, Aguerd (Yamiq), Saiss e Mazraoui (Allah); Ounahi, Amrabat e Sabiri; Ziyech, En-Nesyri e Boufal. Técnico: Walid Regragui.

Brasil: Ederson; Emerson Royal, Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro e Andrey Santos; Rodrygo, Paquetá e Vinícius Jr.; Vitor Roque. Técnico: Ramon Menezes (interino).

MARROCOS X BRASIL | FICHA TÉCNICA

Data: 25/03/2023

Horário: 19h

Local: Ibn Batouta - Tânger (Marrocos)

Árbitro: Sem informação de arbitragem