Fortaleza terá condição menos favorável como mandante entre times do G-4 até fim da Série A; entenda

Na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem como principal trunfo a campanha em casa. Quase 70% dos pontos que o Tricolor possui após 24 rodadas foram conquistados diante da torcida, o que faz do Leão o melhor mandante da competição.

Acontece que até o final da Série A, o Leão terá um jogo a menos como mandante que dois dos três principais concorrentes ao título neste momento, no caso, Botafogo e Flamengo. São seis jogos do Tricolor no Castelão contra sete dos cariocas no Maracanã e no Engenhão, respectivamente.

Em comparação com o Palmeiras, que também integra o G-4, o Fortaleza tem a mesma quantidade de jogos em casa no restante do Brasileirão, mas com um diferencial para os paulistas. Dois dos seis jogos do Verdão em casa são confrontos diretos (contra o próprio Fortaleza e o Botafogo), enquanto o Leão só tem um duelo direto nesta condição, contra o Flamengo.

Time mais forte da Série A em casa, o Tricolor será, no entanto, a atual equipe do G-4 com menos jogos como mandante e menos confrontos diretos dentre eles até o fim da competição.

Além do dever de casa

Se faturar todos os pontos que ainda disputa no Castelão, o Fortaleza chegará a 66 pontos, 11 a menos que a média histórica para ser campeão na Série A (cerca de 77 pontos). Isso significa que o Leão ainda terá que melhorar o aproveitamento como visitante para atingir a “pontuação mágica”.

Dos 48 pontos que o Tricolor possui, 15 foram conquistados como visitante, o que representa 31,2%. Com oito jogos pela frente como visitante (incluindo o jogo atrasado contra o Internacional, a ser realizado dia 11 de setembro), o Tricolor teria mais 24 pontos a disputar e precisaria conquistar pelo menos 45% deles para somar com uma campanha perfeita em casa no restante da competição e assim alcançar os pontos da média histórica.

É claro que a pontuação varia a cada edição da Série A, porém mesmo mantendo o atual desempenho como mandante, condição em que o Tricolor já vai disputar menos pontos até o final da Série A, o Tricolor ainda precisaria subir o aproveitamento como visitante.

Invencibilidade longa

No Castelão, o Fortaleza está a 21 jogos sem perder. São 13 vitórias consecutivas, dez delas somente no Campeonato Brasileiro.

O aproveitamento do Leão como mandante é de 84,6%. Dos times do G-4, o que mais se aproxima é o Palmeiras, que é o quarto colocado no quesito, com 71,8%.

Jogos em casa até o fim da Série A - Times do G-4: