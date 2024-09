Fórmula 1 sai da Band e vai voltar a exibir corridas na Globo em 2025

Após quatro anos de transmissões na Band, a Fórmula 1 tem acordo encaminhado para retornar ao Grupo Globo em 2025. A temporada 2024 continuará a ser exibida na atual parceira. Quando o novo contrato for definido, a Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da F-1, deve rescindir definitivamente com a Band.

A cobertura não será tão intensa quanto já foi. Antigamente, ficavam de fora apenas os GPs que coincidiam em horário com jogos de futebol. Os canais Globo de TV fechada transmitirão as demais etapas da temporada, treinos livres e disputa classificatória.

A última temporada exibida na Globo foi em 2020, quando o narrador Galvão Bueno ficou fora por causa da pandemia de Covid-19. Ele foi o principal nome nos quase 40 anos de parceria entre a emissora e a Fórmula 1. Desta vez, Luis Roberto e Everaldo Marques devem comandar as transmissões.

Em 2021, depois da primeira temporada transmitida em novo contrato, a Band havia renovado a parceira até 2025. O acordo também mantinha os direitos de transmissão da BandSports, canal por assinatura da Rede Bandeirantes que tem em sua programação todas as sessões de treino que antecedem as corridas.

PILOTO BRASILEIRO É FATOR DE INTERESSE PARA REDE GLOBO

Uma das reclamações da emissora quando deixou de transmitir a Fórmula 1 era a ausência de um piloto brasileiro no grid. Conforme apurado pelo Estadão, parte do interesse da Globo se dá pela especulação de Gabriel Bortoleto na Audi.

Legenda: Parte do interesse da Globo se dá pela especulação de Gabriel Bortoleto na Audi Foto: Niels Broekema/ Dutch Photo Agency

Quem trabalha com a economia em torno do GP de São Paulo acredita que a ausência de um brasileiro entre os pilotos é um dos fatores que influencia diretamente o interesse do público em acompanhar a temporada. Entretanto, há outro elemento: as redes sociais.

“Diferentemente de anos atrás, hoje as transmissões de TV 'brigam simultaneamente' com as redes sociais pela atenção do público. A mudança de emissora também pode ser outro fator. No início, por ser novidade, obteve-se uma boa audiência, porém, nos anos seguintes, sem esse apelo do 'fato novo', os números começaram a cair”, pondera Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência que oferece pacotes com hospedagem, transporte e ingressos para o GP de São Paulo.

Segundo Lo Prete, a queda na audiência não se reflete na mobilização do GP de São Paulo. “Independentemente do alcance das transmissões, quando o assunto é o evento em si, é inegável que o GP continua crescendo e sendo um sucesso a cada ano”, diz. Oficialmente, a Band não se posiciona sobre o fim das transmissões, assim como a Globo evita comentar a negociação em andamento.