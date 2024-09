Fortaleza se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Internacional

O Fortaleza se reapresentou nesta quarta-feira (4) no Centro de Excelência Alcides Santos. A equipe se prepara para enfrentar o Internacional em jogo atrasado da Série A do Brasileiro. Os atletas realizaram atividades na academia e depois partiram para treinamento comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

O trabalho realizado pelo grupo na academia foi de aquecimento e fortalecimento, orientado pelo preparador físico Luíz Azpiazo. Em seguida, já no campo principal, Vojvoda orientou um treino técnico e tático.

O time já treinou sem a participação do meia Kervin Andrade e do zagueiro Kuscevic, que viajaram para defender as seleções da Venezuela e do Chile, respectivamente.

Vice-líder do Brasileirão, o Fortaleza soma 48 pontos, dois a menos que o Botafogo, primeiro colocado. Já o Colorado está em décimo na tabela, com 32 somados. As equipes se enfrentam em jogo da 19ª rodada do Brasileirão. O duelo será no dia 11 de setembro (quarta-feira), período de Data Fifa, no Beira-Rio.