Pedro sofre ruptura de ligamento do joelho esquerdo e é cortado da Seleção Brasileira

O atacante Pedro foi desconvocado da Seleção Brasileira após romper o ligamento do joelho esquerdo. Ele sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da Seleção Brasileira no CT do Athletico Paranaense nesta quarta-feira (4).

A CBF informou que "após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética, foi confirmado a ruptura do ligamento cruzado anterior”, disse a CBF em nota oficial.

Ainda na nota, a CBF se solidarizou com o atacante:

"O Departamento Médico da Seleção Brasileira entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão. O atleta foi desconvocado para seguir o tratamento em seu clube. A CBF se solidariza com o atleta neste momento e presta todo o apoio para a sua recuperação".



Destaque do Flamengo

Pedro vivia uma temporada espetacular no Flamengo. Em 43 jogos, são 30 gols marcados e 6 assistências. A média de gols dele é de 0,69 por partida.