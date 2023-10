Marinho deve ser desfalque do Fortaleza para decisão contra o Corinthians na Sula; veja substitutos

O desfalque do atacante Marinho deve se estender para os próximos jogos do Fortaleza, incluindo a decisão contra o Corinthians, na semifinal da Copa Sul-Americana de 2023, nesta terça-feira (03), às 21h30, na Arena Castelão. O jogador de 33 anos vinha sendo titular da equipe de Juan Pablo Vojvoda, mas ficou de fora já da partida diante do Grêmio, pelo Brasileirão, por conta de um estiramento ligamentar no joelho direito.

A expectativa é que o camisa 12 do Leão leve em torno de duas semanas para poder voltar a realizar as atividades com o restante do grupo tricolor. Com isso, ele deve ficar de fora também da partida contra o América-MG, pelo Brasileirão.

Desde que chegou ao Tricolor do Pici, Marinho já disputou 14 partidas, somando três gols e três assistências. Somente nos últimos seis jogos, foram cinco participações diretas, sendo três assistências e dois tentos marcados.

POSSÍVEIS SUBSTITUTOS

Para substituir o atacante, o treinador Juan Pablo Vojvoda tem três nomes que despontam entre os favoritos: são eles Yago Pikachu, Calebe e Machuca.

"Para a posição, temos o Pikachu, o Calebe e outras opções, já modificando um pouco a estrutura. Mas os jogadores que entrarem em campo na terça-feira vão responder, pois é uma partida única, especial, e são atletas que estão acostumados a essas situações. Aconteceu isso com o Marinho, vamos aguardar ainda, mas vamos confiar nos jogadores que podem substituí-lo também", comentou o técnico na entrevista coletiva após o empate contra o Grêmio.