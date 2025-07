Marcelo Vilar é o novo técnico do Ferroviário. O time coral anunciou o treinador na noite desta segunda-feira (14), horas após a saída de Tiago Zorro, que não resistiu a má fase do time, que saiu do G4 da Série D ao ser derrotado pelo Horizonte por 2x0 no último domingo (13).

Marcelo Vilar retorna para sua sexta passagem à frente do Ferrão. Com uma história vitoriosa vestindo a camisa coral, Vilar foi o responsável por importantes conquistas, incluindo a mais recente: o título da Taça Fares Lopes 2024.

O time coral está em 5º com 14 pontos no Grupo A3, restando apenas duas rodadas para o fim da 1ª Fase. A equipe ainda enfrenta o Santa Cruz/RN no dia 19 fora de casa e o Central/PE no dia 27, por uma vaga na 2ª Fase.