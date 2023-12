Marcelo Paz revela telefonema de Rogério Ceni após permanência do Bahia na Série A

Novo CEO do Fortaleza, Marcelo Paz revelou ter recebido um telefonema de Rogério Ceni, ex-técnico do Tricolor que atualmente comanda o Bahia, para agradecer pela vitoria do Leão do Pici em cima do Santos. O resultado garantiu o time baiano na Série A do Brasileirão. A informação foi dada no Canal do UOL Esporte, em entrevista nesta segunda-feira (11).

"O Rogério é um grande amigo, me ligou depois, não me ligou antes, ninguém do Bahia me ligou antes para pedir para ganhar o jogo. Ele sabe que a gente joga para ganhar, mas depois o Rogério me ligou e disse: 'Presidente, obrigado, vocês foram mais uma vez muito corretos, muito éticos, eu não esperava nada diferente de vocês, porque trabalhei e conheço, em função da vitória de vocês nós conseguimos permanecer, foi muito legal para o clube', revelou Marcelo Paz.

"Então, é legal a gente contar essa história, o Bahia é um clube nordestino, pelo qual temos muito carinho, o presidente que está saindo, o Guilherme, é um amigo, o ex-presidente Marcelo Santana também é um amigo. A gente tem que fazer nosso papel dentro de campo, honrar nossas cores, e foi isso que fizemos", completou o CEO.

O CEO do Leão também confirmou a permanência de Juan Pablo Vojvoda para a temporada 2024. O Fortaleza se reapresenta no dia 10 de janeiro de 2023.