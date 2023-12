Fortaleza foi o time que mais viajou na Série A do Brasileirão 2023; veja distância percorrida

O Fortaleza foi a equipe que percorreu a maior distância em viagens durante a Série A do Brasileirão 2023. O Leão percorreu 86.555 quilômetros para disputar jogos da Série A em 2023. O levantamento foi compartilhado pelo ex-presidente do clube, Marcelo Paz.

O Tricolor do Pici percorreu mais de 30 mil quilômetros a mais que o segundo colocado no ranking, o Bahia, com 55.096 quilômetros. As equipse que percorreram a menor distância na competição foram o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras, com 22.216 quilômetros.

Legenda: Marcelo Paz teve contato com os torcedores no embarque para o Uruguai. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

CONFIRA O RANKING COMPLETO

Fortaleza | 86.555 Bahia | 55.096 Grêmio | 45.749 Internacional | 38.367 Cuiabá | 38.367 Goiás | 37.438 Athletico-PR | 29.778 Coritiba | 29.778 Atlético-MG | 26.237 Cruzeiro | 26.237 América-MG | 26.237 Flamengo | 25.065 Botafogo | 25.065 Fluminense | 25.065 Vasco | 25.065 RB Bragantino | 23.417 Santos | 23.327 Corinthians | 22.216 São Paulo | 22.216 Palmeiras | 22.216

"Em gestão, um dos conceitos de eficiência é: Fazer mais, com menos e melhor. Mesmo com a pior logística do campeonato, andamos 60% a mais que o 2o pior e 400% a mais do que as melhores logísticas. [...] Mesmo assim, um honroso 10o lugar na competição, e mais uma vez vaga continental. Fomos muito eficientes”, disse Paz em publicação.

Em 2023, o Fortaleza terminou a Série A do Brasileirão na décima colocação, com 54 pontos em 38 rodadas. A equipe cearense confirmou mais uma vez vaga na Copa Sul-Americana, da qual foi vice-campeão em 2023.