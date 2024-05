Botafogo deve utilizar time alternativo contra o Fortaleza; veja a provável escalação

O técnico Arthur Jorge, do Botafogo, deve fazer modificações no seu time titular para enfrentar o Fortaleza neste domingo (12), às 16h, na Arena Castelão. A expectativa é que a equipe carioca vá a campo com um time alternativo, com apenas alguns titulares.

A opção faz parte de um planejamento do Botafogo, que dá prioridade a uma partida que a equipe terá pela frente no meio de semana, pela Libertadores. O Fogão enfrenta o Universitario fora de casa em jogo que pode ser decisivo em termos de classificação.

Portanto, de acordo com informações do ge, o técnico Arthur Jorge deve deixar nomes como Eduardo, Savarino e Júnior Santos no banco de reservas para esta partida. Eduardo inclusive retorna após tratar uma lesão sofrida no pé.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

John; Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Tchê Tchê, Luiz Henrique e Jeffinho; Óscar Romero e Diego Hernandez.

Fortaleza e Botafogo entram em campo neste domingo (12), às 16h de Brasília, no estádio Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a sexta rodada da Série A do Brasileirão 2024.