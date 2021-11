Marcelo Paz reconhece momento ruim do Fortaleza, nega problemas internos e espera reação na Série A

Um dia após a goleada sofrida no Clássico-Rei pela 33ª rodada da Série A, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, concedeu entrevista coletiva para a TV Leão nesta quinta-feira (18) e admitiu o momento ruim do clube na Série A, mas negou problemas internos. Paz disse que espera reação do Tricolor nas próximas rodadas, já que soma 5 jogos sem vencer, estacionado com 49 pontos, em 6º lugar.

"É importante vir aqui neste momento, depois de um momento difícil, dar a cara a tapa, pedir desculpa pelos jogos ruins, as derrotas. Não só a de ontem, mas a performance está abaixo. Temos que ter a humildade de reconhecer e refazer essa rota, terminando o ano bem", disse Marcelo Paz.

Em seguida, Marcelo garantiu que todos foram cobrados pelo momento ruim e que o clube ainda depende das próprias forças para terminar o ano bem, com uma vaga na Copa Libertadores.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza Conversamos ainda ontem e hoje pela manhã com a comissão técnica, elenco, em um bate-papo verdadeiro, franco, por um compromisso da volta das vitórias. O ambiente do futebol é normal em ter cobranças. Nos últimos jogos não honramos as cores do Fortaleza. Não estamos satisfeitos, a pontuação caiu, mas ainda estamos em 6º e dependendo das nossas forças. Mas temos a chance de voltar a ser o que nós éramos, de jogar o futebol que jogamos nesta Série A.

O mandatário tricolor lembrou que o clube já conseguiu dar respostas na Série A após momentos ruins e espera que aconteça já diante do Palmeiras, no sábado (20), no Castelão.

"Foi um clássico-rei muito ruim mesmo. Eu saí envergonhado, chateado. A vida é de vitórias e derrotas. Pedimos desculpas, fizemos uma análise interna e podemos dar a volta por cima. Este ano mesmo perdemos o Clássico-Rei no 1º turno, e em seguida vencemos o CRB e o Palmeiras fora de casa. Esse mesmo grupo, nos trouxe até aqui. A resposta está aqui dentro"

Legenda: O Fortaleza foi amplamente dominado pelo Ceará e amargou uma goleada sofrida no Clássico-Rei Foto: KID JUNIOR

Tudo negado

Indagado sobre o clube ter problemas internos, como grupo rachado, insatisfação com o técnico Vojvoda, ou problemas de premiação, Marcelo Paz negou.

"Nada justifica a apatia, nem desfalque, nem cansaço. Todo time tem isso. A crise é técnica. Quando a fase é ruim inventam mil teorias. Os salários estão rigorosamente em dia, a premiação programada para a Libertadores será maior que já teve em sua história em objetivo único, não existe problema de premiação. E quando o momento é ruim, não é só por um fator. É multifatorial. O torcedor precisa entender isso. Nunca é só jogador, dirigente, salário, treinador... São vários fatores. No nosso caso é um problema de crise técnica e vamos buscar corrigir".

Possível decepção

Por fim, Marcelo Paz afirmou que haverá uma decepção caso o clube não conquiste vaga na Libertadores pela expectativa criada diante da campanha do clube, mas lembra que o planejamento do clube era por uma vaga na Sul-Americana, já praticamente garantida.

"A frustração é proporcional à expectativa. Se não se conquista, vem o sentimento de frustração, mas o planejamento inicial do clube era uma vaga na Sul-Americana. Podemos disputá-la, que seria a segunda na história do clube, ou uma Libertadores. Ao longo da campanha sempre ali em cima na tabela, a expectativa por Libertadores cresceu. Se a gente voltar a vencer temos muita chance de ir para a Libertadores. Se não acontecer, ficará o aprendizado. Espero que na rodada 38 esteja todo mundo orgulhoso e não com um sentimento de frustração".

Confira a entrevista de Marcelo Paz na íntegra