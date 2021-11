Fortaleza se reapresenta após Clássico-Rei e Vojvoda terá três desfalques contra o Palmeiras

Após a pesada goleada sofrida por 4 a 0 no Clássico-Rei, o elenco do Fortaleza se reapresentou na tarde desta quinta-feira (18), no Centro de Excelência, no Pici. O objetivo dos leoninos é de virar a página e já focar no próximo adversário, o Palmeiras, às 19 horas deste sábado (20). E o técnico Juan Pablo Vojvoda terá três desfalques para a partida.

O treinador argentino não terá nenhum desfalque por suspensão, já que nenhum dos pendurados levou amarelo contra o Ceará, mas Vojvoda seguirá sem poder contar com os meias Lucas Lima e Lucas Crispim, além do atacante David.

Lucas Lima esteve suspenso no Clássico-Rei, mas como pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Fortaleza, não pode atuar por decorrência de cláusula contratual. Já Lucas Crispim ainda segue se recuperando de lesão muscular no adutor da coxa esquerda e não possui condições de jogo.

Quem também está no Departamento Médico é o atacante David, que tem edema em músculo posterior coxa direita e segue realizando tratamento intensivo.

Contra o Palmeiras, o Fortaleza tentará encerrar a sequência de cinco jogos seguidos sem vitórias. Com 49 pontos, o Tricolor ocupa a 6ª posição na tabela, enquanto o Verdão, com 58 pontos, está na 3ª colocação.