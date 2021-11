Com sete gols sofridos nos dois últimos jogos, Fortaleza tem a 5ª defesa mais vazada da Série A

O momento ruim do Fortaleza no Campeonato Brasileiro passa por vários aspectos, mas um deles tem chamado ainda mais atenção, sobretudo nas últimas partidas: o sistema defensivo. Com sete gols sofridos nos últimos dois jogos, o Tricolor agora tem a 5ª defesa mais vazada de toda a Série A.

Ao todo, o Fortaleza já tomou 41 gols em 33 jogos, com média de 1,2 gol sofrido por partida. Tem desempenho melhor apenas que Chapecoense (56 gols), Athletico-PR (43 gols) e Bahia (42 gols) e Grêmio, que também sofreu 41 gols, mas com um jogo a menos, o que aumenta a média por partida.

O mais preocupante é que só nos últimos dois jogos, foram sete gols sofridos em duas derrotas muito pesadas, no 3 a 0 para o Bragantino e na goleada por 4 a 0 para o Ceará, no Clássico-Rei.

Agora o Tricolor acumula cinco partidas sem vitórias na competição, com o detalhe que sofreu gols em todas elas. Foram quatro derrotas e um empate neste período, conquistando apenas um ponto de 15 disputados. Além de Ceará e Bragantino, perdeu ainda para América-MG (2 a 1) e Corinthians (1 a 0), e empatou com o São Paulo (1 a 1).

Queda no 2º turno

Legenda: Defesa do Fortaleza apresenta desempenho ruim no 2º turno Foto: Thiago Gadelha

O desempenho defensivo piorou consideravelmente no 2º turno do Campeonato Brasileiro. Nos primeiros 19 jogos, o Leão do Pici sofreu 20 gols. Porém, nas 14 partidas da 2ª metade da competição, já foi vazado 21 vezes, e ainda restam cinco rodadas pela frente.

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem vários desafios para estes jogos restantes, mas encontrar um equilíbrio no sistema defensivo é um aspecto crucial e que não pode ser negligenciado de forma nenhuma.

O próximo desafio será neste sábado (20), às 19 horas, contra o Palmeiras, na Arena Castelão.