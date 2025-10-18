Marcelo Paz posta homenagem ao Fortaleza pelo aniversário de 107 anos; veja vídeo

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, postou um vídeo em homenagem ao clube, por ocasião do aniversário de 107 anos do Tricolor do Pici, celebrado neste sábado (18). Paz relembra toda a sua trajetória como torcedor e dirigente do Fortaleza.

Hoje é dia de comemoração, é dia de lembrar, de celebrar e de agradecer. E dizer do amor por esse clube. [...] O momento hoje é de agradecer a Deus por ter vivido tudo isso, agradecer a todas as pessoas que contribuíram e dizer desse amor eterno, enorme, pelo Fortaleza, de coração, e que a gente esteja cada vez mais juntos nessa caminhada. Forte abraço, que esse dia de hoje seja um dia de conquistas, de alegria, de vitória e de muita união da família tricolor. Marcelo Paz CEO da SAF do Fortaleza

Além das homenagens, Marcelo Paz aproveitou a ocasião para comentar sobre o momento do time na temporada 2025, que luta pela permanência na Série A do Brasileirão

“Sabemos que o momento é difícil, temos plena consciência disso, da dificuldade que a gente vem enfrentando, mas sempre lutar e honrar as cores do Fortaleza. E lembrar que somos um time feito de luta, de superação, de renascer das cinzas, de garra, e que nós precisamos estar cada vez mais juntos nessa reta final", completou.

No dia de seu aniversário, o Fortaleza entra em campo pela Série A do Brasileirão 2025. Às 21h deste sábado (18), o Leão visita o Cruzeiro no Mineirão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.