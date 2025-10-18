Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Marcelo Paz posta homenagem ao Fortaleza pelo aniversário de 107 anos; veja vídeo

Marcelo Paz aproveitou a ocasião para comentar sobre o momento do time

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:02)
Jogada
Legenda: Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste
Foto: Kid Júnior/SVM

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, postou um vídeo em homenagem ao clube, por ocasião do aniversário de 107 anos do Tricolor do Pici, celebrado neste sábado (18). Paz relembra toda a sua trajetória como torcedor e dirigente do Fortaleza.

Hoje é dia de comemoração, é dia de lembrar, de celebrar e de agradecer. E dizer do amor por esse clube. [...] O momento hoje é de agradecer a Deus por ter vivido tudo isso, agradecer a todas as pessoas que contribuíram e dizer desse amor eterno, enorme, pelo Fortaleza, de coração, e que a gente esteja cada vez mais juntos nessa caminhada. Forte abraço, que esse dia de hoje seja um dia de conquistas, de alegria, de vitória e de muita união da família tricolor.
Marcelo Paz
CEO da SAF do Fortaleza

Além das homenagens, Marcelo Paz aproveitou a ocasião para comentar sobre o momento do time na temporada 2025, que luta pela permanência na Série A do Brasileirão

“Sabemos que o momento é difícil, temos plena consciência disso, da dificuldade que a gente vem enfrentando, mas sempre lutar e honrar as cores do Fortaleza. E lembrar que somos um time feito de luta, de superação, de renascer das cinzas, de garra, e que nós precisamos estar cada vez mais juntos nessa reta final", completou.

No dia de seu aniversário, o Fortaleza entra em campo pela Série A do Brasileirão 2025. Às 21h deste sábado (18), o Leão visita o Cruzeiro no Mineirão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assuntos Relacionados
Marcelo Paz: Fortaleza sofreu um 'autoboicote'

Jogada

Marcelo Paz posta homenagem ao Fortaleza pelo aniversário de 107 anos; veja vídeo

Marcelo Paz aproveitou a ocasião para comentar sobre o momento do time

Daniel Farias Há 2 horas
video

Jogada

Exclusivo: Cláudio ‘Sexta-Feira’, o Sextinha, e Ednaldo Almeida falam dos 107 anos do Fortaleza

Funcionários históricos do Tricolor do Pici concederam entrevista exclusiva ao Jogada

Redação 18 de Outubro de 2025
Com Ávila, Tinga e Crispim de modelos, Fortaleza lança terceiro uniforme

Jogada

Com Ávila, Tinga e Crispim de modelos, Fortaleza lança terceiro uniforme

Nos comentários, o lançamento da camisa dividiu opiniões dos torcedores

Redação 18 de Outubro de 2025
Foto de Corinthians x Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

Corinthians x Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do torneio nacional

Ian Laurindo* 18 de Outubro de 2025
Foto de Erling Haaland, atacante do Manchester City, durante jogo

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (18)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 18 de outubro de 2025

Daniel Farias 18 de Outubro de 2025
Foto de Flamengo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

Flamengo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do torneio nacional

Ian Laurindo* 18 de Outubro de 2025