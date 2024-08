Marcelo Paz é eleito melhor CEO de clube de futebol da América do Sul

Marcelo Paz foi eleito nesta sexta-feira (23) pela Confut Sudamericana, o melhor Profissional de Direção Executiva Geral (CEO/Presidente) do continente Sul-Americano. Depois de vencer o prêmio de melhor CEO de um clube brasileiro pela Conafut (Conferência Nacional de Futebol) no último mês de junho, o CEO do Fortaleza EC SAF, agora foi reconhecido pelo seu trabalho frente ao Laion a nível sulamericano.

"Recebo com imensa alegria receber um reconhecimento continental, eu acho que isso é fruto de um trabalho de muitos anos, e de muitas mãos. É fruto também da história recente do Fortaleza, que passou a ser um clube ativo no continente, chegando em final de competição, participando sempre com muita honra, fazendo grandes festas na arquibancada, duelando de igual para igual contra clubes gigantes. É um prêmio individual, mas eu acredito que esse é o prêmio individual mais coletivo que existe para mim, pois, para poder chegar nesse momento muitas pessoas me ajudaram. Desde a minha chegada no clube, até hoje. De colegas dirigentes, funcionários, colaboradores, jogadores, treinadores e a torcida que sempre apoiou, e que sempre chega junto para fazer o Fortaleza ser algo muito grande por onde joga", agradeceu Marcelo Paz.

Legenda: O Fortaleza faz grande temporada, sonhando com o título da Série A e Sul-Americana Foto: KID JUNIOR / SVM

O Fortaleza vive um dos melhores momentos de sua história e faz uma temporada notável. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, e um jogo a menos que seus principais concorrentes, e na disputa por uma vaga às semifinais da Copa Sul-Americana, o Leão também destaca-se como um dos clubes de melhor custo benefício em montagem de elenco. A título de comparação, em termos de receitas, custos com futebol e valuation, o Fortaleza gasta 3,8X menos que o Flamengo, 3,2X menos que Palmeiras e 3X menos que Corinthians, clubes com os principais faturamentos do país na atualidade, segundo o estudo da Sports Value.

Marcelo Paz foi eleito concorrendo com os executivos Jorge Pablo Brito, do River Plate, e Leila Pereira, do Palmeiras, e ressaltou novamente o trabalho coletivo, além do projeto esportivo do Fortaleza.

"É importante ressaltar também que esse não é um prêmio, ao meu ver, que seja válido para a temporada 2024, e sim de um trabalho de muitos anos, como falei. Um trabalho coletivo que fez com que o clube crescesse, que a gente também evoluísse como profissional e como ser humano, para assim, estar à frente desse projeto do Fortaleza, que faz bem ao futebol brasileiro e sul-americano. E muito me honra guardar na minha prateleira essa premiação tão valorosa, que vou ter com muito carinho, gratidão e honra a Deus por ter o conseguido", finalizou o CEO do Leão.

Além da vitória de Marcelo Paz, o Fortaleza também ganhou na categoria “Ação de MatchDay/Engajamento de Fãs” com as festas da torcida e seus mosaicos inesquecíveis.



Trajetória

Marcelo Paz está sendo reconhecido por colocar o Tricolor do Pici como um clube de referência organizacional nacional, mas seu trabalho vitorioso no comando da equipe já soma sete anos e meio.

Ex-presidente do Leão, ele passou a exercer a função de CEO do Fortaleza após o clube tornar-se SAF, em setembro de 2023. No período, o Tricolor de Aço chegou à final da Copa Sul-Americana de 2023 e conquistou a Copa do Nordeste em 2024. O trabalho à frente do "Laion" no último ano também rendeu, ao Fortaleza, o maior faturamento da história de uma equipe do Nordeste, com cerca de R$ 371 milhões.

Desde 2017 à frente do clube, Marcelo Paz assumiu à época como presidente, durante o ano em que o Tricolor ainda disputava a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Nas temporadas seguintes ganhou, como mandatário, a Série B em 2018, a Copa do Nordeste em 2019 e 2022, e o inédito pentacampeonato estadual (2019, 2020, 2021, 2022 e 2023).

No período, outro marco para o clube foi a disputa, primeiro da Copa Sul-Americana, em 2020, e da fase de grupos da Copa Libertadores da América, em 2022, pela primeira vez na história do Leão, atingindo as oitavas de final da competição. Em 2023, participou da Pré Libertadores, que posteriormente culminou com a histórica campanha da Copa Sudamericana do mesmo ano.