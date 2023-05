Marcelo Paz critica arbitragem por pênalti em Palmeiras x Fortaleza: 'mais um erro'

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz desabafou após a derrota do time para o Palmeiras, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (17) pela Copa do Brasil. O primeiro gol do time alviverde no Allianz Parque foi marcado por Raphael Veiga, de pênalti. O dirigente questionou a marcação da falta de Caio Alexandre em Rony, que originou o lance.

Em texto publicado nas redes sociais, o presidente do clube criticou a decisão do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães em marcar pênalti no lance, que ocorreu aos sete minutos do primeiro tempo.

"Tem coisas que por mais que se tente, não dá para entender. Porque o árbitro demora um tempo para marcar o pênalti inexistente? Por que o VAR não chama para ver? Jogadores, torcedores do Palmeiras, comentaristas diversos de arbitragem dizem que não foi pênalti. Tá todo mundo errado e só árbitro e VAR certos? Mais uma erro, mais uma vez na Copa do Brasil, estranho! Estávamos invictos a 13 jogos, a derrota veio, mas esse erro é imperdoável, porque é totalmente evitável. Árbitro em cima do lance e VAR com várias câmeras e não chama. Segue o baile, vamos nos manter na linha reta pelo bem do futebol, como tem que ser", escreveu o dirigente.

Além de Raphael Veiga, Bruno Tabata e Richard Rios marcaram os gols da partida. No jogo da volta, o Tricolor precisa vencer por 4 gols de diferença, para avançar direto, ou por 3, para forçar a decisão nos pênaltis. A duelo final vai ocorrer no dia 31 de maio, na Arena Castelão.

Antes, o Tricolor do Pici segue na sequência de jogos fora de casa. O próximo desafio será diante do América-MG, neste sábado (20), às 18h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam no Estádio Raimundo Sampaio em partida válida pelo Brasileirão.