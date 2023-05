Caio Alexandre será adquirido pelo Fortaleza em definitivo, revela Marcelo Paz

O meio-campista Caio Alexandre será adquirido definitivamente pelo Fortaleza. A revelação foi feita pelo presidente Marcelo Paz, nesta quarta-feira (17), durante entrevista ao programa Os Donos da Bola, da Rede Bandeirantes. O jogador tem sido destaque da equipe e é um dos líderes em desarmes e passes certos no Brasileirão.

Ele é emprestado com opção de comprar. Ele já está certo de comprar.

O jogador pertence ao Vancouver Whitecaps, equipe canadense, e foi emprestado ao Tricolor do Pici até o fim de 2023 e inclui opção de compra. O contrato do volante de 24 anos com os Caps vai até 2024.

Caio Alexandre tem sido fundamental para a equipe. Nas seis primeiras rodadas do Brasileirão, o jogador acumula 13 desarmes. Ao todo, o atleta já disputou 28 partidas pelo Tricolor, marcou quatro gols e deu cinco assistências.

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (17) quando enfrenta o Palmeiras no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo em tempo real e ao vivo.