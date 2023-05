Fortaleza negocia contratação do lateral Gonzalo Escobar, diz imprensa argentina; veja detalhes

O Fortaleza já encaminha contrato com um novo lateral-esquerdo. Gonzalo Escobar, de 26 anos, estaria acertado com o Tricolor do Pici para esta temporada. O vínculo deve ir até dezembro de 2024. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo.

O jogador atua no UD Ibiza, time da segunda divisão espanhola. Ele atua no clube desde 2021. Em 2023, jogou em 24 jogos e foi titular em 17. A equipe, no entanto, acabou rebaixada para a segunda divisão.

A equipe poderá contar com o jogador, que deve se transferir gratuitamente a partir do dia 3 de julho, quando a nova janela de transferências abre. Ele deve chegar ao Brasil no dia primeiro do mesmo mês.

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (17), quando encara o Palmeiras em jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, a partir das 19h, no Allianz Parque.