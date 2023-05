Vojvoda x Abel Ferreira: Fortaleza e Palmeiras fazem duelo inédito na Copa do Brasil

Fortaleza e Palmeiras se preparam para o confronto inédito na Copa do Brasil. No entanto, os adversários se conhecem bem. Tricolor do Pici e Alviverde já se encontraram algumas vezes na Série A do Brasileiro. No duelo entre os dois técnicos com trabalhos mais longevos no futebol brasileiro, o argentino Juan Pablo Vojvoda e o português Abel Ferreira.

O confronto vai reunir as únicas equipes invictas no torneio nacional, além da melhor defesa e do melhor ataque da competição. O Tricolor sofreu apenas 4 gols, e o Verdão balançou as redes adversárias 16 vezes nessas seis primeiras rodadas.

Abel e Vojvoda já se enfrentaram quatro vezes na competição. A vantagem à beira do campo é do argentino, já que o Fortaleza derrotou o Palmeiras duas vezes, empatou uma e foi derrotado em outra.

Desde 2019, quando retornou para a Série A, o Fortaleza já enfrentou o Palmeiras oito vezes no torneio. Ao todo, foram 4 vitórias para o time paulista contra três da equipe cearense, além de um empate.

As duas vitórias do Leão vieram na edição de 2021, quando o Tricolor fez a melhor campanha de um time nordestino na Série A de pontos corridos. A equipe finalizou o torneio em quarto lugar. Já no ano passado, as equipes ficaram no empate sem gols no primeiro jogo e, no segundo turno, o Alviverde goleou o Tricolor.

Palmeiras e Fortaleza jogam nesta quarta-feira (17), às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O duelo inédito na Copa do Brasil é válido em jogo de ida. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham a partida em tempo real e ao vivo.

Histórico Fortaleza x Palmeiras no Brasileirão (desde 2019)

2019

1ª rodada - Palmeiras 4 - 0 Fortaleza (Zé Rafael 2x, Marcos Rocha e Bruno Henrique)

20ª rodada - Fortaleza 0 - 1 Palmeiras (Willian)

2020

17ª rodada - Fortaleza 2 - 0 Palmeiras (David Corrêa 2x)

36ª rodada - Palmeiras 3 - 0 Fortaleza (G. Scarpa, Lucas Rafael, Breno Lopes)

2021

15ª rodada - Palmeiras 2 - 3 Fortaleza (Tarouco, Willian; Benevenuto, Robson e Igor Torres)

34ª - Fortaleza 1 - 0 Palmeiras (Robson)

2022