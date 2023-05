Fortaleza tem defesa menos vazada do Brasileirão 2023 e triplica gols do início do torneio de 2022

O Fortaleza tem a defesa menos vazada do Brasileirão de 2023, ao lado do São Paulo. Ao todo, foram (4) gols sofridos nas seis primeiras rodadas. O número é quase 50% menor que o de 2022, no mesmo torneio. Por outro lado, o ataque do Leão produziu o triplo considerando o mesmo recorte.

Nas seis primeiras rodadas do Brasileirão de 2023, o Tricolor do Pici conquistou 10 dos 18 pontos disputados. Foram duas vitórias e quatro empates, que somaram nove gols feitos (o triplo de 2022) e apenas quatro sofridos. Ao lado do time paulista, o grupo comandado por Vojvoda tem a defesa menos vazada. Já o ataque é o sétimo melhor da competição.

Os números desta temporada mostram a transformação do Leão. Em 2022, quando o clube passou praticamente todo o primeiro turno na zona de rebaixamento da Série A, conquistou apenas um ponto dos 18 em disputa nas seis partidas iniciais. Foram cinco derrotas e um empate. Nenhuma vitória. A equipe sofreu nove gols e marcou apenas três.

No Brasileirão de 2023, o time balançou as redes adversárias na mesma quantidade que sofreu no início do torneio no ano passado. O Fortaleza de 2022 fez uma campanha histórica de recuperação e ainda garantiu uma vaga na pré-Libertadores. Mais sólido, o grupo comandado por Vojvoda, apesar da sequência de empates, ainda mostra possibilidades de crescimento.

A equipe volta a campo nesta quarta-feira (17), quando enfrenta o Palmeiras no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Pelo Brasileiro, o próximo desafio é o América-MG, no sábado (20), às 18h30 (de Brasília).

Fortaleza nas 6 primeiras rodadas do Brasileirão 2023

Fortaleza 1 - 1 Internacional

Coritiba 0 - 3 Fortaleza

Fortaleza 4 - 2 Fluminense

Corinthians 1 - 1 Fortaleza

Fortaleza 0 - 0 São Paulo

Grêmio 0 - 0 Fortaleza

2 vitórias e 4 empates - 9 gols feitos, 4 gols sofridos.

18 pontos disputados - 10 conquistados

Fortaleza nas 6 primeiras rodadas do Brasileirão 2022