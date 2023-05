Fortaleza e Palmeiras são os únicos invictos da Série A do Brasileiro após 6 rodadas

Após 6 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, apenas dois clubes continuam invictos: Fortaleza e Palmeiras.

O Tricolor de Aço é o 8º colocado da Série A com 10 pontos, com duas vitórias e 4 empates. São 9 gols marcados, 4 sofridos e 55% de aproveitamento.

O Fortaleza venceu Coritiba (3x0 fora de casa pela 2ª rodada) e Fluminense (4x2 em casa pela 3ª rodada), e empatou com Internacional (1x1 em casa pela 1ª rodada), Corinthians (1x1 fora pela 4ª rodada), São Paulo (0x0 em casa pela 5ª rodada) e Grêmio (0x0 fora pela 6ª rodada).

Já o Verdão é o vice líder com 14 pontos. São 4 vitórias e 2 empates, com 16 gols marcados e 6 sofridos, com um aproveitamento de 77%.

A curiosidade é que os dois clubes se enfrentam na quarta-feira (15), pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Copa do Brasil no Allianz Parque, às 19 horas.

Invencibilidades

Fortaleza e Palmeiras detém invencibilidades ainda maiores se tratando da temporada. O Tricolor de Aço não perde há 13 jogos (8 vitórias e 5 empates), incluindo Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Série A do Brasileiro.

O Porco também tem longa invencibilidade: 11 partidas. São 7 vitórias e 4 empates, entre Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil e Sèrie A do Brasileiro..