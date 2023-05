Meia Calebe lamenta derrota mas acredita na classificação na volta: 'Vamos trabalhar bastante'

O Fortaleza foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Copa do Brasil.

Com o resultado, no jogo de volta no Castelão no dia 31 às 19 horas, o Tricolor terá que vencer por 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou 4 gols para avançar diretamente.

O meia Calebe, que entrou na etapa final de jogo, ainda acredita na classificação.

"A gente sabia que seria difícil. Professor entrou para pedir ligado desde o começo, mas tivemos a infelicidade de sair atrás. Agora é cabeça erguida porque é decidido em dois jogos. Vamos trabalhar bastante para tentar sair lá com a classificação", diz o meia do Fortaleza ao Premiere.

Agora é Série A

O Leão já volta a jogar no sábado (20), às 18h30 no Independência, contra o América/MG, pela 7ª rodada a Série A.