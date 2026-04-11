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Maratona de Fortaleza muda percurso dos 21 e 42 km por questões de segurança; veja alterações

A Maratona de Fortaleza será realizada neste domingo (12) à partir das 4 horas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:50)
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Legenda: Principais maratonas do mundo estão previstas para ocorrer no segundo semestre deste ano
Foto: Shutterstock

A Maratona de Fortaleza será realizada neste domingo (12), a partir das 4 horas da manhã, em comemoração aos 300 anos da capital cearense. Dez mil pessoas de várias partes do país e do mundo vão colocar os pés na rua para participar do evento. Serão quatro provas (5km, 10km, 21km e 42km), com percursos por diversas partes da cidade. 

Horas antes do evento, a organização da prova mudou o percurso de duas provas - 21 km e 42 km - por questões de segurança.

Nas duas provas, o percurso vai começar pela Avenida Barão de Studart e seguirá pela Avenida Beira-Mar.

Percurso original das duas provas

O percurso original das duas provas começaria na Historiador Raimundo Girão, seguiria pela Av. Abolição até a Beira-Mar.

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