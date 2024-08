Maratona Aquática: acompanhe Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut na busca por medalha nesta quinta

Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut disputam a final da Maratona Aquática de 10km, às 2h30 (horário de Brasília) no Rio Sena, com largada na Ponte Alexandre III. Elas estão entre as 24 competidoras em busca de medalhas.

Ana Marcela é uma das favoritas para conquistar a medalha de ouro. Ela está em sua 4ª Olimpiada e ficou com o outro em Tóquio 2020, com o tempo de 1h59min30s8.

Viviane Jungblut também tem chance de medalha. Na Copa do Mundo de Águas Abertas, em maio, na Itália, ela foi prata, com Ana Marcela sendo a campeã.

Cancelamento de treinos

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris cancelaram, na última terça-feira (6), os treinamentos para as provas de natação de águas abertas no Rio Sena, devido à contaminação e apenas um dia depois do triatlo ter sido disputado.

Este é o quinto treino cancelado no Sena desde o início dos Jogos Olímpicos de Paris, pelos níveis das bactérias fecais E. Coli e Enterococcus estarem acima dos limites exigidos pelos organismos esportivos para aprovar o nado dos atletas, segundo a AFP.

Ainda de acordo com a agência francesa, um comunicado da World Aquatics e do comitê organizador anunciou no começo desta terça que uma a cada quatro leituras de bactérias no Rio - um indicador da presença de material fecal - superava o limite máximo autorizado.

Onde Assistir

Olympics.com, Globo, Sportv e Cazé TV