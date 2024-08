Gabriel Medina recria foto icônica das Olimpíadas em frente ao Louvre em Paris

Após conquistar o bronze nas Olimpíadas de Paris, Gabriel Medina está curtindo pontos turísticos de Paris. Em frente ao Museu do Louvre, nesta quarta-feira (7), o surfista recriou a foto "voando", uma das mais icônicas dos Jogos 2024.

Na publicação, Medina pediu que a imagem fosse exibida no museu, considerado um dos mais importantes do mundo. "Disseram: pendure no Museu do Louvre", escreveu.

O perfil oficial das Olimpíadas comentou: "Uma. Obra. De. Arte". "Se combinar direitinho, os brasileiros invadem o 'Insta' do museu exigindo isso, aí já viu", brincou uma internauta. "A foto que ficou para história, merece um quadro mesmo", comentou outra.

Medalha de Bronze

Medina venceu o bronze na categoria de surf masculino, nas águas de Teahupo'o, no Taiti, na última segunda-feira (5). O brasileiro não se deixou abater pela semifinal, quando não conseguiu pegar ondas suficientes para tentar o ouro, e somou 15.54 pontos contra 12.43 do peruano.

O Brasil se mostra forte na modalidade que ainda é nova nos Jogos, pois em 2024 aparece pela segunda vez na história da competição. Em Tóquio-2020, Italo Ferreira levou a medalha de ouro para a amarelinha.