Equipe da ginástica artística feminina posa para fotos nos aros Olímpicos; veja imagens

A equipe feminina da ginástica artística brasileira, medalhista nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, posou para fotos nos aros Olímpicos nesta quarta-feira (7). As imagens foram divulgadas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Nos registros podemos ver as atletas Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares, além da comissão da amarelinha.

Veja imagens:

Legenda: Equipe da ginástica artística feminina Foto: Marina Ziehe/COB

Legenda: Rebeca Andrade Foto: Marina Ziehe/COB

Legenda: As imagens foram divulgadas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) Foto: Marina Ziehe/COB

A equipe conquistou o bronze e deu uma medalha inédita ao Brasil na prova coletiva da modalidade. Além disso, Rebeca Andrade levou prata no individual geral e no salto, e ouro no solo, superando Simone Biles. A ginasta é a atleta do Brasil com mais medalhas na história dos Jogos Olímpicos entre homens e mulheres.

Mulheres no topo das medalhas brasileiras

É possível afirmar que, até essa quarta-feira (7), as Olimpíadas de Paris-2024 seriam bem diferentes para o Brasil se não fossem as mulheres. As atletas brasileiras são responsáveis diretas por nove das 14 medalhas conquistadas pelo país na capital francesa, contra quatro alcançadas por competidores homens. Nesta terça-feira (6), elas garantiram mais um pódio após a seleção brasileira feminina de futebol bater a Espanha e avançar à disputa pelo ouro - o time masculino sequer se classificou para jogar a Olimpíada.