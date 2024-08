Ceará tenta contratação do lateral-esquerdo Eric; veja perfil do jogador

O departamento de futebol do Ceará mira a contratação do lateral-esquerdo Eric, que hoje defende o Vila Nova-GO. Para isso, o Vovô precisa entrar em acordo tanto com a equipe goiana quanto com a Jacuipense-BA, time ao qual o defensor pertence. O Diário do Nordeste apurou que as conversas estão em andamento.

Eric, de 24 anos, está emprestado ao Vila até o fim de 2024, mas os dirigentes do Tigre admitem a possibilidade de devolver o atleta à Jacuipense de forma antecipada mediante o pagamento de uma compensação financeira. O retorno do atleta ao Leão Grená geraria uma negociação direta com o Vovô para a transferência do atleta.

O principal ponto da negociação é o pagamento da compensação financeira ao time goiano, que espera uma sinalização de valor. O Diário do Nordeste apurou que se o empréstimo for encerrado de forma antecipada, Eric vestirá a camisa alvinegra, o que significa que não há nenhuma resistência do lateral quanto à transferência.

No Vila Nova, Eric jogou oito partidas na Série B, exatamente o limite estabelecido pelo regulamento da competição. Isso significa que se ele entrar em campo mais uma vez pelo Tigre, não poderá jogar em outra equipe da Série B.

Segundo informação do jornalista Pedro Henrique Geninho, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, que inclusive deu a informação inicial do interesse do Ceará, Eric pediu para não entrar em campo contra o Paysandu, na última segunda-feira (5).

Números

Na temporada atual, Eric disputou 21 jogos pelo Tigre, tendo oferecido três assistências, mas não marcou nenhum gol. Ele tem 1,80m e pode atuar também como volante. Ele é irmão do volante Raniele, que atua no Corinthians.

O lateral ficou "fora de combate" por pouco mais de um mês, entre junho e julho, por conta de uma pubalgia, mas já estava à disposição desde o início de agosto e foi no banco de reservas do atual clube nas últimas duas partidas, contra Goiás e Paysandu. A última vez que Eric entrou em campo foi em 20 de junho, contra o Mirassol-SP.

Substituição imediata

O interesse do Vovô por Eric pode se justificar por uma iminente saída do lateral Paulo Victor, que está emprestado ao Vovô pelo Internacional. O atleta pode deixar Porangabuçu nesta janela.

Paulo Victor estaria sendo negociado com um time da Europa. O Diário do Nordeste apurou que apesar do Inter ainda não ter oficializado um pedido de retorno do jogador, o departamento de futebol têm ciência de que isso pode acontecer e quer se antecipar contratando um atleta da posição.